Avellino, Taccone tuona: "Vogliamo la B, i soldi non interessano"

L'Avellino trova l'accordo col Comune per la proroga dell'accordo di utilizzo del Partenio e spera nella riammissione in Serie B. Ne ha parlato, come riporta tuttoavellino.it, il presidente Walter Taccone: "Abbiamo sottoscritto un nuovo accordo per permettere alla SSD Avellino di sottoscrivere gli abbonamenti e utilizzare il Partenio fino a ottobre, ma ci sarà un nuovo incontro per darlo alla SSD fino a fine anno, da buoni amici troveremo un accordo semmai il nostro sogno dovesse avversarsi. Grande disponibilità da parte di tutti. L'US avellino è vivo, quando morirà la convenzione non servirà piu' a nulla ma intanto andiamo avanti nei vari gradi di giudizio. Avendo delle pendenze giudiziarie in attesa di verdetto non possiamo perdere la titolarità del campo: nel momento in cui dovessero decidere in positivo giocheremo insieme, senza problemi, sullo stesso campo; se dovessero decidere in negativo verrà rescisso di fatto l'accordo e sarà sottoscritta una nuova convenzione con la nuova società senza problemi".

A proposito del ricorso contro la Figc.

"Ho detto a Fabbricini che non mi interessano i soldi, voglio solo la B, in caso di riammissione faremmo una transazione a costo zero - ha proseguito Taccone -. Vogliamo che la squadra e la città abbia indietro la B, non accetteremmo neanche la C, non l'abbiamo chiesta. In caso di riammissione il ds De Vito avrebbe già la squadra pronta. Anche se dovessimo essere ammessi a dicembre potremmo recuperare le partite perse giocando martedì e giovedì, magari con Marcolini allenatore. Se dovessimo perdere ancora ci prenderemo le nostre colpe".