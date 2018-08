Bari ad ADL, Lotito: "Quella del sindaco una scelta politica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Lotito, patron della Lazio, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno dopo essere stato battuto da Aurelio De Laurentiis nella corsa al titolo sportivo del Bari. "Delusione? Ho accettato l’invito di persone che mi hanno chiesto la cortesia di mettermi a disposizione. Quella del sindaco è stata una scelta politica. Anche per il Bari ci ho messo la faccia, costituendo una società. C’è rammarico per un comportamento che non ritengo adeguato al mio ruolo. Ero qui solo per spirito di servizio e per motivi affettivi. Non sono abituato a fare la comparsa. Se avessi saputo di non servire, non avrei partecipato", le sue parole.