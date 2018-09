Bari, ag. Aloisi: "Facile portarlo qui: eccellenti rapporti con la Fermana"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Bari è una piazza appetibile e rappresenta un trampolino di lancio per chiunque. Quando il mio assistito ha saputo dell'interesse dei biancorossi non ci ha pensato due volte ad accettare". Così Marino Camaioni, procuratore del giovane Aloisi, in esclusiva ai microfoni di TuttoBari. L'agente del calciatore ha ripercorso le tappe della trattativa che hanno portato il terzino a vestirsi di biancorosso: "E' stato facile lavorare a questa operazione perché le due società si conoscono bene. La Fermana ha grandi rapporti con Pompilio e Giuntoli. C'è grande sintonia tra i due club. L'operazione è stata impostata sulla formula del prestito secco".

Tra aspirazioni, aspettative e obiettivi in vista dell'inizio del campionato: "Abbiamo colto un'opportunità che si era venuta a creare. Il ragazzo è un classe '99 con alle spalle due campionati di Serie D, ma le sue potenzialità sono note solo a chi ha avuto modo di seguirlo. Ha i numeri per fare bene e tutti ci auguriamo che possa esplodere".