Bari, amichevole con l'Altamura annullata. Con nota polemica

Amichevole annullata con qualche protesta per il nuovo Bari. Domenica era in programma un amichevole con l'ASD Team Altamura, che però la società biancorossa avrebbe annullato senza preavviso. Almeno, questa è la versione riportata su Facebook dalla squadra altamurana: "Asd Team Altamura comunica che l’ amichevole con SSC Bari prevista per domenica 9 settembre è ufficialmente annullata.

Siamo davvero sconcertati dall’atteggiamento della società barese che prima ha contattato i nostri dirigenti per venire a giocare a casa nostra e poi ha cambiato improvvisamente idea , senza preavviso e non rispettando gli accordi presi.

Vogliamo ricordare ai nuovi dirigenti della SSC Bari che il rispetto è la base di ogni rapporto, non è possibile prima accettare le condizioni e poi decidere di giocare una gara a porte chiuse senza pubblico. Non si possono dettare leggi a casa di altri e senza aver preso accordi. Il calcio è della gente e non si pratica tra scrivanie e porte chiuse. Così facendo viene meno il rispetto verso i tifosi ed appassionati di questo sport. Ad maiora".