Bari, Bellomo deve risolvere il contratto con la Salernitana e non solo

© foto di Federico Gaetano

Proseguono i movimenti di mercato per il Bari. I Galletti starebbero sempre seguendo Nicola Bellomo. Il giocatore, si legge sulla Gazzetta del Mezzogiorno, dovrebbe prima risolvere il suo contratto con la Salernitana. Non solo. Il centrocampista perderebbe lo status di professionista in D a causa del tetto ingaggi e si dovrebbe cercare una soluzione alternativa.