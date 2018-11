Bari, Bolzoni: "Inutile nasconderlo, siamo in Serie D per vincere"

Rinascita biancorossa per Francesco Bolzoni. Il centrocampista del Bari ha parlato della sua nuova avventura a La Gazzetta dello Sport: "Bari è stata la decisione più logica per il mio futuro. Cercavo un progetto serio a lungo termine, ora vorrei restare qui per tanti anni.

Il Bari ha fatto un investimento importante su di me. Non posso mai giocare sotto tono, devo ripagare la fiducia che mi è stata data. Inutile tacerlo, siamo qui per vincere: professionisti tra i dilettanti".