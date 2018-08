Bari, Corriere del Mezzogiorno: "Viviani in panca, gare su Sky"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

L'edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno scrive del nuovo Bari targato Aurelio De Laurentiis, che ieri ha annunciato come Filippo Galli sarà il responsabile del settore giovanile mentre Arrigo Sacchi può essere un consulente. Il patron pareva propenso a scegliere per la panchina Edy Reja, che però non sarebbe convinto. Si fa largo anche la strada che porta a Fabio Viviani. Nei prossimi giorni ci saranno certezze sulla possibilità che le partite del Bari vengano trasmesse su Sky.