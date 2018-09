Bari, Di Cesare è arrivato: a breve firmerà un triennale

“Neymar capitano del Brasile? Non cambia molto, ma Tite ha voluto dare un segnale... il Brasile era la miglior squadra del Mondiale ma nelle grandi competizioni conta anche la politica, la Federazione non è presente”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato, esperto di calcio...

Avellino, vicinissimo Sforzini. L'esperta punta è in cerca di rilancio

Cesena, volano gli abbonamenti. Anche meglio che in Serie A

Avellino, avv. Lentini: “Chiesta la riammissione in Serie B”

Serie D, colpo La Camera per il Seregno: tutte le ultime novità

Bari, in arrivo Bolzoni: domani si chiude

Bari, triplo colpo in canna. In attesa di Brienza

Seregno, colpo in mezzo al campo: arriva La Camera

Avellino, il calendario della Serie D. Via a Ladispoli, si chiude col Latina

De Laurentis jr: "A questo Bari dò 10, ma è presto per i bilanci"

Cesena, Pelliccioni: "Obbligati a vincere, ma non basta essere belli e forti"

Nocerina, arriva il centrocampista Ruggiero ex Pro Vercelli

Modena, Salerno: "Sogno un Braglia pieno per l'esordio"

Sanremese, colpo in attacco: preso Ameth Fall

Bari, Di Cesare in arrivo. Svincolo col Parma avvenuto

Avellino, è fatta per Sforzini: lunedì arriva il centravanti

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

