Bari, Di Cesare in arrivo. Svincolo col Parma avvenuto

Valerio Di Cesare è ormai davvero a un passo dal Bari. Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il difensore romano si sarebbe già svincolato in queste ore dal Parma. Oggi si aggregherà alla sua nuova squadra, con la quale manca solamente la ratifica dell'accordo. Il contratto previsto per Di Cesare sarebbe di durata biennale con opzione per il terzo anno: accordo tuttavia solamente verbale, visto che nei dilettanti non sarebbero permessi contratti pluriennali.