Bari, Gillet riflette sul ritorno in Puglia

© foto di Federico Gaetano

Il nuovo Bari di Aurelio De Laurentiis potrebbe ripartire dall'esperto portiere Jean Francois Gillet. Il belga classe '79 ha infatti voglia di tornare in Italia per chiudere la carriera da protagonista e per questo avrebbe declinato l'offerta del Napoli di fare il terzo portiere, mentre starebbe riflettendo sulla possibilità, prospettatagli dal ds azzurro Cristiano Giuntoli, di vestire nuovamente la maglia del Bari dove ha giocato dal 2000 al 2011 (con una breve parentesi al Treviso) e dove ha conosciuto la moglie. Lo riporta La Gazzetta dello Sport spiegando che il calciatore starebbe riflettendo sopratutto sulla possibile accoglienza che i tifosi biancorossi, che non gli hanno perdonato il coinvolgimento nella vicenda calcioscommesse (da cui è stato prosciolto).