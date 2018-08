Bari, il sindaco Decaro: "Tifosi penalizzati da gironi, parlerà De Laurentiis"

Antonio Decaro, sindaco di Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta del Mezzogiorno dopo la stesura dei gironi di Serie D: "Ho una sensazione strana. Ho letto nomi di squadre di cui ignoravo letteralmente l'esistenza. Sicuramente i tifosi baresi sono stati penalizzati. Ma non è stato il calcio a decidere. Le abbiamo tentate tutte insieme al patron De Laurentiis. Temo che, da un momento all'altro, possa arrivare qualche sua esternazione in merito. De Laurentiis? Sta incontrando anche imprenditori locali in modo da mettere su una macchina competitiva a 360 gradi. A distanza di un mese non sono pentito della scelta".