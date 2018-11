Bari, in arrivo il difensore Bianchi del Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'avventura al Torino del difensore classe '99 Edoardo Bianchi è ormai giunta al termine. Il calciatore, come riporta Toronews.net, avrebbe infatti trovato l'accordo per la rescissione del contratto, in scadenza a fine stagione, a causa del poco spazio trovato nella Primavera granata. Nonostante in estate fosse stato cercato da alcuni club di Serie B e C come Foggia, Ternana, Pistoiese e Pro Piacenza, il futuro di Bianchi sarà con tutta probabilità al Bari in Serie D.