Bari, in arrivo il portiere Marfella dal Napoli

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com il Napoli sarebbe pronto a girare in prestito al Bari il portiere classe '99 Davide Marfella, ex Vis Pesaro con cui ha vinto lo scorso campionato di Serie D. L'estremo difensore dovrebbe andare ad affiancare il classe 200 Giacinto Zinfollino, in prova agli ordini di mister Cornacchini, su cui però c'è anche la Fidelis Andria.