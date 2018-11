Bari, la prima al San Nicola è un'altra vittoria: 4-1 alla Sancataldese

© foto di Ivan Cardia

Come vi abbiamo raccontato, quest'oggi il neo-rifondato Bari aveva il suo esordio in Serie D al San Nicola, davanti agli occhi dei propri tifosi che sono accorsi in grandissimo numero nonostante la bassa categoria. E proprio i sostenitori pugliesi hanno potuto godere di un sonoro 4-1 rifilato alla Sancataldese. Grande protagonista dell'incontro Neglia, autore di una doppietta nel primo tempo. Per i Galletti a centro anche Floriano e Piovanello. Ed è un'altra vittoria rotonda.