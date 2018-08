Bari, Pompilio: "Non sono ds ma collaboratore di ADL"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In occasione della conferenza tenuta al San Nicola di Bari, il patron dei galletti Aurelio De Laurentiis ha annunciato che il presidente del club pugliese sarà suo figlio Luigi. “Il presidente del Bari sarà mio figlio Luigi. Il sottoscritto ed Edoardo De Laurentiis saranno presidente onorari. Questa squadra deve arrivare in Serie A il più presto possibile”, le parole di Aurelio De Laurentiis che ha poi annunciato l'allenatore: “L'allenatore sarà Cornacchini? Sì, a breve Pompilio spiegherà il motivo della scelta. Noi rispettiamo le regole e ci atteniamo alle decisioni, anche se siamo in mano a una FIGC nel caos. Abbiamo scelto un allenatore di Serie C che ha scelto di scendere in D. Bari e Napoli saranno realtà diverse con la stessa madre, la Filmauro".

Poi Giuseppe Pompilio ha aggiunto: “Il tecnico sarà Cornacchini, ma devo fare un passo indietro per fare chiarezza: tutti sanno come è nato questo progetto, ci siamo seduti al tavolo in cui è presente la proprietà del Bari. Il patron ha deciso di buttarsi in questa nuova avventura con grande entusiasmo, è normale che i primi passaggi siano stati con le persone che lavorano da anni con lui. Il Bari fa parte della famiglia Filmauro, noi siamo collaboratori-dirigenti che lavorano per questo sviluppo importante. Io continuerò a lavorare col Napoli, in questa fase ho il dovere morale e professionale di lavorare al fianco della proprietà e fare tutto il necessario per questa nuova società. Quindi, i passaggi fatti nascono appunto dalla capacità di strutturare questa gente. Vi presento Matteo Scala, presente in prima fila. Lui sarà il Club Manager, ho lavorato con lui al Carpi dove era il dg in Serie B e in Serie A. E' una figura a tutto tondo, può spaziare in ogni ambito legato al calcio. In società ci saranno anche Antonello Ippedico e Davide Teti. Non sono il ds del Bari, ma il vice-ds del Napoli. Sono comunque un dipendente della famiglia De Laurentiis, voglio supportarla in questa nuova sfida. Sto solo accompagnando la società, oggi è stato annunciato l'allenatore ma i calciatori non saranno svelati oggi".