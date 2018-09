Bari, triplo colpo in canna. In attesa di Brienza

© foto di Federico Gaetano

Il Bari si appresta nelle prossime ore a chiudere tre importanti colpi di mercato. Il primo è il portiere classe '99 Davide Marfella proveniente dal Napoli che in mattinata ha firmato il contratto che lo legherà ai pugliesi. Gli altri due sono invece il difensore centrale Valerio Di Cesare, ex Parma, e il centrocampista Francesco Bolzoni, ex Spezia, calciatori di peso ed esperienza per tentare l'assalto immediato alla Serie C. Infine, come riferisce Tuttobari.com, restano da limare dei piccoli dettagli per rivedere il fantasista Franco Brienza in biancorosso.