Bilotta protagonista a Taranto, ora il futuro passa da Cosenza

© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Niente Serie C per il Taranto, che ha chiuso il proprio campionato al quarto posto nel Girone H di Serie D. Niente promozione per i pugliesi, ma tanti talenti messi in mostra e per qualcuno la terza serie diventerà realtà a breve. È il caso, per esempio, di Andrea Bilotta: classe '99, nasce centrale ma si è disimpegnato benissimo da terzino destro, arrivato in Puglia in prestito dal Cosenza, ha trovato grande continuità e giocato una stagione da protagonista. Ora, è pronto il salto tra i professionisti: il Cosenza sta lottando per la conquista della promozione in Serie B, anche da lì passerà il futuro del giovane talento cosentino. Che ha mercato in Serie C, ma è stato seguito di recente anche dal Sassuolo, sempre attento ai giovani del nostro calcio. Specie, come nel caso di Billotta, quando il futuro è dalla loro.