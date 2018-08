Bolchi: "Felice per l'arrivo di DeLa a Bari. Farà squadra per stravincere"

© foto di Federico De Luca

"Il Bari risalirà velocemente, è finito in ottime mani". Il nuovo club biancorosso di De Laurentiis fa certamente sognare i tifosi che hanno dovuto fare i conti con la delusione di essere finiti in D.

Le prospettive per una risalita rapida nel calcio che conta paiono esserci. "Sarebbe stato bello poter salvare la categoria però in questo caso, con un proprietario di queste dimensioni, si può davvero pensare in grande. L'esempio del Parma è di buon auspicio', dice in un'intervista al sito Tim Gate Bruno Bolchi tecnico che col Bari guadagnò la promozione in A negli anni Ottanta. 'Sono contento per i baresi, un pubblico molto caldo. Se si inizierà col piede giusto possono arrivare anche in 40 mila allo stadio. Ripeto, è una notizia che mi fa piacere dopo la delusione che ho provato per la fine dei miei vecchi club come lo stesso Bari e il Cesena, due tra le società a cui sono più legato. De Laurentiis porterà entusiasmo. E farà una squadra per stravincere il campionato. Su quale allenatore punterei? Serve uno che conosca la categoria. Non ci si può affidare ad uno che magari è bravo in A e ha ottenuto anche successi. Bisogna individuare un tecnico che conosca gli avversari e i giocatori, è una caratteristica fondamentale. In D il calcio è diverso rispetto alla A o alla B".