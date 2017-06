Cassino a Corrado Urbano: in arrivo Moracci e Maraucci

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Sono tanti i colpi che il nuovo Cassino di Corrado Urbano (ex tecnico della Primavera del Bari) potrebbe ufficializzare a partire dal 1 luglio. Tra questi, due centrali difensivi di grande esperienza come Leonardo Moracci, in arrivo da Pomigliano, e Maurizio Maraucci, lo scorso anno alla Turris dopo un inizio al Gladiator. E, con Andrea Vigliotta Marsella nuovo direttore generale, sono stati riconfermati diversi atleti protagonisti della promozione dall'Eccellenza come i centrocampisti Simone Lombardi, Damiano Partipilo e Kawsu Darboe, l'attaccante Antonio Giglio, il difensore Francesco Vitiello e il portiere Luca Della Pietra.