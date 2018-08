Castori smentisce il Bari: "Stima per la piazza ma non scendo in D"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori smentisce categoricamente ogni contatto con il Bari. L'ex tecnico di Carpi e Cesena ha così parlato ai taccuini di TuttoBari.com: "Smentisco qualsiasi tipo di contatto, non ho parlato con nessuno. Con tutto il rispetto e la stima che nutro verso Bari, non me la sento di scendere di categoria. Se scendevo in D, sarei rimasto a Cesena a quel punto ma ho fatto altre scelte".