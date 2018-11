Castrovillari, scelto Sasà Marra come allenatore

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoNocerina.com, Salvatore Marra è il nuovo allenatore del Castrovillari, squadra calabrese che milita nel camionato di serie D. Ironia della sorte, l’ex tecnico di Avellino, Messina e Aversa Normanna, esordirà domani pomeriggio in panchina proprio contro la sua ex squadra Nocerina in cui ha militato come calciatore nelle stagioni 1996/97 - 97/98.