Cavese, Campitiello lascia il club in mano agli ultras

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Il presidente della Cavese Domenico Campitiello ha deciso di sfilarsi dalla guida del club e lasciarlo nelle mani degli ultras i quali dovranno ora traghettare la squadra in una corsa contro il tempo per l'iscrizione alla prossima Serie D. Nelle prossime quattro settimana i tifosi dovranno trovare e consegnare la società a un imprenditore che possa garantire un futuro oppure farsi carico della gestione, attraverso una sorta di azionariato popolare come avvenuto altrove con alterne fortune, del club. Una gestione che comporta costi importanti vista la categoria in cui la Cavese milita. Lo riporta Sportpeople.