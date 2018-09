Cesena, il calendario della Serie D. Da Avezzano a Giulianova

Da Massimiliano Allegri a Carlo Ancelotti. Da José Mourinho a Julen Lopetegui, passando da Rafa Benitez, Diego Simeone, Thomas Tuchel, Arsene Wenger. Tutti d'accordo e concordi. Serve una data unica per la chiusura del calciomercato internazionale. Venti allenatori al tavolo dell'Uefa...

Una nuova data unica per il calciomercato. Vincerà la Premier League?

Bari, fatta per il ritorno di Brienza. Poi Neglia e Lora

Dopo la risoluzione con lo Spezia per Bolzoni c'è il Bari

Avellino, vicinissimo Sforzini. L'esperta punta è in cerca di rilancio

Cesena, volano gli abbonamenti. Anche meglio che in Serie A

Avellino, avv. Lentini: “Chiesta la riammissione in Serie B”

Serie D, colpo La Camera per il Seregno: tutte le ultime novità

Bari, in arrivo Bolzoni: domani si chiude

Bari, triplo colpo in canna. In attesa di Brienza

Seregno, colpo in mezzo al campo: arriva La Camera

Avellino, il calendario della Serie D. Via a Ladispoli, si chiude col Latina

Giornata di sorteggio dei calendari in Serie D. Di seguito quello del nuovo Cesena inserito nel girone F:

