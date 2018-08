Cesena, sogno (im)possibile per l'attacco: Manuel Nocciolini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A distanza di tre anni l'attaccante esterno Manuel Nocciolini, classe '89, potrebbe tornare in Serie D e in Romagna anche se con una maglia diversa. Il calciatore del Parma è infatti finito nel mirino del RC Cesena anche se l'affare non è semplice come rivela Alfio Pelliccioni, ds dei bianconeri, al Corriere Romagna: “Parlo ogni giorno col procuratore del calciatore. A oggi è inarrivabile, ma può succedere qualsiasi cosa”.