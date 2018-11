© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il Cesena pesca nella Primavera del Bologna per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto riferito da tuttocesena.it il ds romagnolo Alfio Pelliccioni sta infatti limando gli ultimi dettagli per portare in bianconero Luca Mantovani, terzino destro classe 2000 che a Bologna sta trovando poco spazio vista la concorrenza di Kastrati e Corbo nel ruolo. Dovrebbe essere quindi un terzino il primo rinforzo invernale del club romagnolo.