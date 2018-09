Cesena, volano gli abbonamenti. Anche meglio che in Serie A

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Le ultime deludenti annate e il fallimento non hanno spento la passione in casa Cesena, anzi l'hanno resa ancora più forte. Dopo pochi giorni infatti la campagna abbonamenti del club romagnolo sta macinando numeri da record con oltre 1500 tessere vendute in appena tre giorni e mezzo. Si tratta del miglior dato degli ultimi tre anni: un anno fa dopo una settimana infatti gli abbonamenti venduti erano poco più di mille, così come due stagioni fa. Ma il dato che più salta agli occhi è come rispetto all'ultimo anno di Serie A, stagione 2014-15, le tessere vendute siano quasi raddoppiate (982 contro le attuali 1526).