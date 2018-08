Como, se non sarà Serie C sarà ricorso al CONI

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cresce più che mai l'attesa, dopo i vari corsi e ricorsi, per capire da chi saranno formate le varie categorie, e tra le formazioni smaniose di conoscere il proprio destino c'è anche il Como, che ha presentato la domanda di ripescaggio per la Serie C.

Il problema riguarda l'incompletezza della richiesta inoltrata, che potrebbe portare alla bocciatura della stessa da parte della CO.VI.SOC., ma in questo caso il club correrà immediatamente ai ripari: è infatti pronto il ricorso al Collegio di garanzia del CONI contro la possibile esclusione dal professionismo per vizio di forma e non di sostanza sull’assegno di 650mila euro depositato in garanzia.