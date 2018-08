Corriere Romagna: “Cesena e Forlì, attentenzione all'Avezzano”

19:48 - UFFICIALE: Juve Stabia, ecco Mezavilla. Zibert alla Reggina - Leggi la news, CLICCA QUI! 19:28 - UFFICIALE: Robur Siena, rinforzo in attacco. C'è Aramu - Leggi la news, CLICCA QUI! 19:28 - UFFICIALE: Catania, risoluzione con Caccetta - Leggi la news, CLICCA QUI! 19:18...

LIVE TMW - Serie C, oggi si chiude. Robur, botto in attacco: ecco Aramu

Renate, contratto annuale per Guglielmotti

Pistoiese, in difesa arriva El Kaouakibi

Como, o ripescaggio o ulteriori vie legali vs FIGC: la nota del club

Fano, Fioretti resta ma in attacco si cerca un nuovo tassello

Triestina, botto in attacco. C'è Granoche

Giana Erminio, è già risoluzione per Li Gotti

Robur Siena, biennale per Russo

Casertana, arriva in prestito Pasqualoni

Robur Siena, rinforzo in attacco. C'è Aramu

Serie C, oggi si chiude. Robur, botto in attacco: ecco Aramu

Altre notizie Serie C

Spazio ai Gironi di Serie D anche sul Corriere Romagna in edicola che analizza quello dove sono state inserite le squadre romagnole, su tutte Cesena e Forlì. “Cesena e Forlì nel girone a 20. Attenzione all'Avezzano”, titola il quotidiano che continua: “Gli abruzzesi sono allenati da Federico Giampaolo e hanno un super tridente. Gruppo molto tosto, la quarta incomoda potrebbe essere la Recanatese”.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy