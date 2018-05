De Biasi sul Modena: "Tosi mi ha chiamato, ma aspetto una Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Gianni De Biasi ha parlato dalle colonne del Resto del Carlino delle voci che lo rivorrebbero alla guida del rinato Modena che ripartirà dalla Serie D spiegando che il direttore sportivo dei gialloblù Doriano Tosi lo ha chiamato nei giorni scorsi: “La telefonata del direttore mi ha fatto immensamente piacere, ma ho declinato il suo invito. Sono in attesa di una chiamata per poter tornare ad allenare una Nazionale dopo l'esperienza bellissima con l'Albania e attendo la fine della Coppa del Mondo in Russia. - continua De Biasi – Sono felice che il Modena sia rinato e stia ripartendo perché la città e i tifosi si meritano di riavere la loro squadra. Sono certo che Amadei, Sghedoni faranno grande il Modena e farò sempre il tifo per loro”.