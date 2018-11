Decaro su Giancaspro: "Profondamente offeso. Ha umilitato una città"

Dopo il ricorso presentato al Tar della Puglia da parte dell'ex presidente del Bari Cosmo Giancaspro circa l'illegittimità del titolo sportivo del club affidato dal sindaco della città pugliese a una nuova società (quella di proprietà di De Laurentiis) il primo cittadino barese Antonio Decaro ha affidato a Facebook il proprio pensiero a rigurado: “Cosmo Giancaspro, ex presidente della FC Bari, oggi in liquidazione e in stato di insolvenza, dopo aver cancellato la storia centenaria della squadra di calcio, umiliando la passione di decine di migliaia di tifosi, ricorre al TAR contro il Comune chiedendo il ritiro del titolo sportivo che la FIGC ha affidato alla nuova società. Ha aspettato l'inizio del campionato e ora vorrebbe addirittura impedire l’esordio in casa della squadra, previsto per domenica. Da sindaco aspetterò serenamente la decisione dei giudici pensando di aver fatto solo il mio dovere per dare un futuro alla squadra della mia città. Da tifoso mi sento profondamente offeso".