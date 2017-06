Delta Calcio, il club lascia Rovigo. Panchina a Cavallari

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Sarà Oscar Cavallari il nuovo tecnico del Delta Calcio, club che, dopo una permanenza triennale a Rovigo, dal prossimo campionato farà rientro a Porto Tolle. Il nuovo trainer biancazzurro, lo scorso anno alla guida dell'Adriese, avrà al suo fianco come vice Sandro Tessarin. Rovigo, dopo la decisione della famiglia Visentini di lasciare la città, resta quindi senza calcio. Una scelta che ha fatto abbastanza scalpore mandando su tutte le furie il sindaco Massimo Bergamin: "Non ho ricevuto neppure una telefonata. Non si lascia una città in queste condizioni. Fuori gli arroganti da Rovigo. Io non sono suddito di nessuno e i tifosi la pensano come me. Si vergognassero perché hanno raccontato un sacco di bugie. Ci hanno umiliati. Prima hanno chiuso le utenze, poi ci hanno fatto trovare in questa situazione". Dal canto suo, il club, attraverso un comunicato, ha motivato questo cambio di rotta con la marcia indietro dello sponsor principale, che avrebbe deciso di non rinnovare "l’impegno per la nuova stagione, mettendo in difficoltà la società per la programmazione del nuovo campionato e la realizzazione dei lavori per l’ottenimento dell’agibilità edilizia e di pubblico spettacolo e dell’omologazione sportiva dello Stadio. La Lega Nazionale Dilettanti, per la nuova stagione, richiede che, al momento dell’iscrizione Vi sia la disponibilità di un campo con agibilità definitiva. La società ha disputato a Rovigo tre campionati in deroga (grazie all’agibilità temporanea sottoscritta dal Commissario e dal Sindaco), ma da quest’anno non è ammessa alcuna eccezione, in caso di mancanza di agibilità definitiva la Lega dispone che le gare siano disputate a porte chiuse".