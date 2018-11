Ds Cesena: "A gennaio puntelleremo la difesa. Ricci? Prematuro"

© foto di Matteo Bursi

Il direttore sportivo del Cesena Alfio Pelliccioni ai microfoni di Tuttocesena.it ha parlato del mercato che il club romagnolo affronterà a gennaio: “Dovrebbero arrivare due terzini under e per questo stiamo sondando il terreno con alcuni club di Serie A e B. Poi per la difesa serve un centrale esperto, mentre a centrocampo siamo a posto così. - continua Pelliccioni – Ricci in caso di Serie C? È un difensore che mi piace molto, da sempre. Centrale esperto, affidabile, duttile, grintoso che ho avuto con me anche a Monopoli. Un giorno mi piacerebbe riaverlo alle mie dipendenze, ma detto questo mi pare però francamente prematuro fare questi discorsi sulla stagione 2019-2020. Innanzitutto perché Ricci a maggio o a giugno potrebbe finire in B con la sua ambiziosa Carrarese e poi perché, soprattutto, il Cesena questa serie C se la deve ancora guadagnare sul campo”.