Ds Modena: "Perna vuole chiudere qui la carriera. Troveremo un accordo"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Modena Doriano Tosi ha parlato a margine della presentazione del tecnico Luigi Apolloni delle strategie per la prossima stagione: “La nostra filosofia è che conta il presente per rilanciare il Modena, ma qualche riferimento al passato è certamente utile perché può agevolare il rilancio del calcio in questo momento storico. Perna? Sicuamente troveremo un accordo, è motivato e vuole chiudere la sua carriera. - continua Tosi come riporta Parlandodisport.it - Avremo l’assegnazione del titolo e il consenso a partecipare al prossimo campionato di D tra la fine di luglio e l’inizio d’agosto. Fino a quella data non potremo tesserare ufficialmente nessun giocatore e quindi partiremo per il ritiro con calciatori non ancora tesserati”.