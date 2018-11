E. Campania, si lavorerà per un'altra settimana. Le ultime trattative

© foto di Federico De Luca

Si è chiusa stamattina a Mugnano un'altra settimana di lavoro dell'Equipe Campania, gruppo di calciatori svincolati diretti dal coordinatore regionale AIC Antonio Trovato. Il roster di Gugliemo Tudisco, Nunzio Gagliotti ed Antonio Rinaldis si ritroverà nuovamente al Vallefuoco lunedì mattina. Non c'era Emanuele D'Anna, in trattativa con l'Ercolanese, club che corteggia anche Gennaro Troianiello, mentre ha fatto capolino il difensore ex Livorno Michele Franco. Diversi i calciatori ancora in attesa di contratto: tra i più corteggiati c'è l'attaccante Mimmo Girardi (nella foto), sul quale di recente è piombato anche il Gladiator (Eccellenza), dopo gli interessamenti tra gli altri di Savoia e Gragnano. Della rosa AIC fanno ancora parte i portieri Francesco Ferrieri, Raoul Lombardo e Alfredo Esposito, i difensori Francesco Di Costanzo, Alessio Perna, Giuseppe Nicolao, Pasqualino Esposito, Liberato Filosa, Pietro Dentice, Giuseppe Gargiulo, Pierluigi Orefice e Giuseppe Montuori, il centrocampista Alessio Caiazzo, gli esterni offensivi Salvatore Passariello, Giovanni Longo e Umberto Improta, nonché l'attaccante Antonio Letizia. Giovedì scorso, l'Equipe Campania ha anche sostenuto un'amichevole col Pomigliano, persa per 2-1: in rete, per gli svincolati, Girardi per il momentaneo 1-1.