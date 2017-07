ESCLUSIVA TMW - Ag. Murillo Gomes: "Non c'è alcuna firma col Gravina"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

E' un giallo la riconferma di Murillo Gomes (27) al Gravina. Nel pomeriggio, il club aveva ufficializzato la permanenza in gialloblù del difensore centrale brasiliano ex Palmeiras B (comunicando successivamente anche la conferma del centrocampista camerunense Jean Mbida). Circostanza smentita seccamente ai nostri microfoni dal suo rappresentante, l'avvocato Pietro Cassandro: "Non c'è stata alcuna firma tra Murillo Gomes e la società - le sue parole -. Posso assicurarlo tassativamente. Anzi, per lui stiamo valutando alcune ipotesi in serie C e, in tal senso, due club stanno accelerando per averlo".