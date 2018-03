ESCLUSIVA TMW - Argentina Arma, arriva Galesio: è il cognato di Icardi

Fonte: Michele Criscitiello

Nuova avventura in Serie D per Luis Fabian Galesio, attaccante argentino classe '93, noto alle cronache italiane anche per essere il cognato di Mauro Icardi, in quanto fidanzato con Ivana, sorella del capitano dell'Inter. Galesio, in prova con la Juve Stabia a inizio 2018, è da oggi un nuovo giocatore dell'Argentina di Arma di Taggio, società militante in Serie D.