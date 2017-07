ESCLUSIVA TMW - Arzignano, in difesa arriva l'ex Nocerina Kostadinovic

Fonte: Luca Esposito

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Rinforzo in difesa per l'aArzignano Calcio, squadra veneta di serie D, che ha chiuso per Petar Kostadinovic, centrale di 24 anni, assistito da Senad Ademovic, che vanta 67 presenze in Lega Pro tra Ancona, Lamezia, Nocerina.