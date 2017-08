ESCLUSIVA TMW - Cavese, arriva in ritiro Emanuele D'Ambrosio

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La Cavese del nuovo tecnico Dino Bitetto (il trainer barese avrà al suo fianco il fido preparatore atletico Pasquale Sepe) accoglie in ritiro Emanuele D'Ambrosio, centrocampista classe '97 con trascorsi tra le file di Sorrento e Reggina. Lo scorso anno il giocatore napoletano, che sarà valutato in questi giorni dallo staff blufoncè, ha accumulato ben 25 presenze col San Severo, disputando una stagione sopra le righe ed imponendosi tra gli under migliori del girone.