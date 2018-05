ESCLUSIVA TMW - Como, Felleca: “Basta arbitri giovani, ci mandino gli esperti”

“Abbiamo subito parecchi danni da parte di svariati errori arbitrali. Ieri è stato l’esempio palese di come si perdono le partite. Mi sto giocando la mia vita, i miei soldi per il Como e non è giusto che ci siano queste situazioni. Ho massima fiducia nel designatore Trefoloni, però che ci mandino arbitri degni del Como Calcio. Stiamo facendo di tutto per tornare nelle categorie superiori ma se perdiamo punti così non va bene”. Così a TuttoMercatoWeb Roberto Felleca, amministratore delegato del Como.

Per il futuro cosa chiedete?

“Vorrei che mandassero arbitri al livello del Como Calcio. Ieri i nostri avversari ci prendevano a calci da tutte le parti e c’erano tre rigori per noi. Chiedo maggiore attenzione e rispetto per il Como. Stiamo subendo tanto. Non possiamo avere a che fare con arbitri giovani che devono fare esperienza. Stimo tantissimo Trefoloni, è una persona competente. Chiedo che ci mandino arbitri esperti e competenti”.