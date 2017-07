ESCLUSIVA TMW - De Luca: "Con il Gravina sfiorato un sogno, ora sono in attesa"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo l'esperienza con il Gravina, terminata un pò a sorpresa a metà stagione, mister Claudio De Luca si trova adesso svincolato. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il tecnico racconta della sua stagione in Puglia, ripercorrendo quanto accaduto e guardando al futuro.

Una stagione iniziata con grande sprint, poi il suo addio: cosa è successo?

"Io ho fatto 21 gare con il Gravina e ho lasciato la squadra a 40 punti, 6 dal primo posto, una media di quasi due punti a partita. Ma le vedute diverse su alcune cose con il club hanno portato all'addio consensuale. Io normalmente rimango due tre anni ad allenare la stessa squadra, ma in questo caso ho preferito chiudere".

Il Gravina poi ha mancato la promozione per un soffio, pensa che questa situazione creata possa aver inciso?

"Se ci avessero lasciato lavorare come stavamo facendo, sicuramente avremmo lottato contro il Bisceglie per la promozione, anche se il nostro obiettivo erano intanto i play off: ma non era sugli obiettivi la divergenza che si è creata, ma su altre situazioni. A ogni modo cosa sia successo dopo il mio addio non lo so, voglio solo pensare a fare il mio senza guardare al dopo".

Lanzolla proprio quest'oggi ha firmato con il Monopoli. Altri nomi dei quali potremmo sentire parlare?

"Di Lanzolla non mi stupisco, è pronto per la Serie C ed è giusto che abbia fatto il salto. Ma hanno fatto molto bene anche Vassallo tra i pali, Presicce, Vacca e Guadalupi a centrocampo e Patierno e Morga in avanti. Faranno poi gola in Lega Pro anche Fanelli e Mbida".

Per quanto invece riguarda il suo, di futuro?

"Sono in attesa. Ho avuto alcuni contatti anche in Serie C, e sono felice di questi approcci anche se poi son state prese soluzioni diverse dai club perchè potranno essere utili anche in futuro. Poi alcune proposte, ringraziando, ho preferito declinarle".

Ma se ci fosse da subentrare a campionato in corso accetterebbe?

"E' chiaro che partire dall'inizio è ciò che ogni allenatore preferisce, si crea la propria creatura, però se questo non è possibile non avrò problemi a entrare a campionato in corso: in quel caso di deve essere bravi a capire i meccanismi e leggere le situazioni. Una volta è già capitato che sia subentrato, è un'esperienza già vissuta, quindi nessun problema".