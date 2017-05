ESCLUSIVA TMW - Ds Ravenna: "Promozione inaspettata. Il merito è di tutti"

© foto di Giovanni Padovani

Tre promozioni in cinque anni di cui due negli ultimi tre firmati anche da Matteo Sabbatini, direttore sportivo del Ravenna, che ai microfoni di Tuttomercatoweb,.com ha parlato della gioia per il ritorno in Lega Pro di una società storica che era dovuta ripartire dalla Promozione: “È stata un'emozione fortissima per una promozione in parte inaspettata. Sapevamo di avere una buona squadra, volevamo fare un campionato di vertice e puntare ai play off. Siamo invece riusciti a formare un gruppo forte che ci ha permesso di anticipare i tempi e conquistare questa promozione. Nel girone d'andata abbiamo ottenuto troppi pareggi, che potevano essere vittorie, e questo ci ha un po' frenato, ma nel girone di ritorno siamo riusciti a vincere quelle gare che in precedenza avremmo pareggiato e rimontare posizioni. Il merito va a tutte le componenti dai giocatori al tecnico, dal presidente ai magazzinieri fino ai tifosi. - continua Sabbatini – Personalmente sono qui da tre anni e ho conquistato due promozioni salendo dall'Eccellenza alla Lega Pro e sono soddisfatto di quanto fatto”.

State già progettando il futuro o è ancora presto?

“Ora ci concentriamo sull'ultima gara di campionato e poi sulla Poule Scudetto, solo dopo penseremo alla prossima stagione. La società ha sempre dimostrato di avere le idee chiare e presto ci incontreremo per iniziare a programmare”.

Si ripartirà da mister Antonioli?

“Sì, i contatti sono già avviati e credo che non ci vorrà molto per trovare un accordo”.