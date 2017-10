ESCLUSIVA TMW - Ebolitana, in panchina torna Pepe

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Nuova avventura per il tecnico Alfonso Pepe. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l'ex Gelbison è stato infatti scelto dall'Ebolitana (Serie D) dopo l'esonero di Salvatore Nastri, sollevato dall'incarico dopo la sconfitta arrivata domenica sul campo del Gela per 3-1. Pepe torna dunque in panchina dopo aver guidato ottimamente la Gelbison dal febbraio del 2016 fino al termine della passata stagione. In passato invece il tecnico di origini salernitane ha allenato Turris, Bellaria, Sapri ed Ebolitana, dove ritorna dopo sei anni.