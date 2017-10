ESCLUSIVA TMW - Frattese, si dimette il tecnico Chiaiese

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Giovanni Chiaiese non è più il tecnico della Frattese. Di oggi, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le dimissioni dell'allenatore napoletano, lo scorso anno sulla panchina dell'Under 15 del Napoli. Divergenze con la società alla base della decisione del trainer di lasciare. I nerostellati occupano al momento la quintultima posizione in classifica, nel girone H di serie D, in compagnia di Fc Francavilla e Molfetta.