ESCLUSIVA TMW - Jesina, per la difesa c'è l'ex Maceratese Gremizzi

Rinforzo di livello per la difesa del Jesina, che nella prossima stagione affronterà il campionato di Serie D. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, la formazione marchigiana ha chiuso per l'arrivo di Federico Gremizzi, promettente difensore centrale classe '96, assistito dall'agente Eros Quadrati, nella scorsa stagione in forza alla Maceratese in Lega Pro.