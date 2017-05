© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Il Monza dopo aver conquistato la promozione in Lega Pro inizia a pensare ai rinforzi per affrontare al meglio la nuova categoria. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione perla porta il club brianzolo avrebbe messo nel mirino Andrea De Toni, classe '94, attualmente in forza al Taranto dove però ha giocato appena tre gare nella stagione appena conclusa.