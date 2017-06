ESCLUSIVA TMW - Nocerina, Battistini l'alternativa a Morgia

Pierfrancesco Battistini © foto di Federico De Luca

In casa Nocerina non è stato ancora scelto l'allenatore per la stagione di Serie D 2017-2018: Massimo Morgia starebbe tentennando troppo, e allora il consulente di mercato Alessandro Battisti avrebbe già individuato l'alternativa. Secondo le ultime indiscrezioni, l'altro allenatore nel mirino sarebbe Pierfrancesco Battistini, ex Perugia in Lega Pro, il quale fu portato da Battisti all'Aquila nel corso della stagione passata.