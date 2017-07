ESCLUSIVA TMW - Nocerina in pole per il centravanti Longo

Fabio Longo © foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Il centravanti Fabio Longo (30 anni) potrebbe anche accettare di rimanere in Serie D dopo aver disputato due ottime stagioni con la Frattese. Le ultime indiscrezioni riferiscono infatti che la Nocerina (avente diritto a partecipare al campionato di D) sarebbe in vantaggio sulle altre per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante. Sono interessate a Longo anche molte altre compagini tra cui la Sicula Leonzio e l'Audace Cerignola, ma i molossi, che hanno ambizioni di vertice in Serie D, potrebbero spuntarla.