ESCLUSIVA TMW - Potenza, sirene dalla B per Ciro Panico

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il suo strepitoso inizio di stagione ha attirato le curiosità di diversi club di categoria superiore. Ciro Panico, terzino sinistro classe '99, è sicuramente il golden boy del Potenza capolista nel girone H di serie D. Sono tanti i sondaggi operati in serie C, ma è in B dove si stanno concentrando le maggiori attenzioni inerenti al futuro del ragazzo. Brescia, Entella ed Avellino hanno già chiesto informazioni, ma non si escludono ulteriori inserimenti. Fatto sta che i Leoni, in piena lotta per il salto tra i professionisti, difficilmente si priveranno subito del calciatore napoletano, seguito in questi mesi da Bruno Di Napoli. Ma un affare tra il Potenza e un club acquirente può essere concluso anche nei prossimi giorni, con la contestuale permanenza di Panico in rossoblù. Si vedrà.