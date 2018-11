ESCLUSIVA TMW - Pro Piacenza, Londrosi: "Ecco come sto ristrutturando il club"

Fonte: Andrea Losapio

Uno squarcio di luce dopo settimane nebulose in casa Pro Piacenza, con il club che sembrava sull'orlo del baratro dopo che i giocatori avevano minacciato la messa in mora. La crisi sembrerebbe superata è il peggio alle spalle, merito dell'arrivo del nuovo direttore generale Massimo Londrosi che in una settimana ha rivoluzionato tutto e a Tuttomercatoweb spiega il nuovo corso rossonero: "È stata una settimana di lavoro intenso, in cui c'è stato l'avvio di ristrutturazione aziendale e societaria che porterà a un taglio dei costi di almeno 600mila euro e a un dimagrimento della struttura così da renderla consona alle dimensioni della serie C".

Direttore quali sono i problemi che ha ereditato?

"Sicuramente una rosa da rivedere: 32 giocatori sono troppi ma preservando gli elementi di qualità. Intanto vi posso anticipare una prima novità: il centro Siboni, sede della società tornerà da prossima settimana ad essere la casa della prima squadra".