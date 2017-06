ESCLUSIVA TMW - Rende, tris di pretendenti dalla Lega Pro per Goretta

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nome nuovo per l'attacco di tre club di Lega Pro. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com Juve Stabia, Catania e Cosenza (oltre al Taranto appena retrocesso in Serie D) si sarebbero interessate a Gustavo Goretta, attaccante classe 1989 del Rende. Il giocatore argentino in stagione ha messo a segno ben 17 gol.